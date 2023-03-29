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Факты / Україна

ВСУ отбросили ЧВК Вагнера от критической линии поставки – разведка Британии

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Одним из основных достижений Вооруженных сил Украины в последнее время стало вероятное отбрасывание наемников частной военной компании Вагнера с дороги 0506.

Об этом 29 марта сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

Ранее, подчеркивают в британском оборонном ведомстве, вагнеровцы находились в нескольких сотнях метров от этой второстепенной сельской дороги, ставшей критической линией поставок для украинских защитников.

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В настоящее время, добавляют британские разведчики, в Бахмуте Донецкой области идут бои, хотя количество наступлений армии РФ и уменьшилось по сравнению с последними неделями.

Кроме того, в разведке Минобороны Великобритании считают преувеличенными заявления российских СМИ 26 марта о взятии вагнеровцами под полный контроль заводского комплекса Азом, что севернее центра Бахмута.

– Вероятно, там до сих пор, как и в предыдущие две недели, ведутся бои, – предполагают в британском оборонном ведомстве.

Британские разведчики считают, что наступлениям РФ в этом секторе мешает увольнение не менее 5 тыс. наемников, а также недостаток личного состава.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 399-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
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