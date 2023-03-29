ВСУ отбросили ЧВК Вагнера от критической линии поставки – разведка Британии
Одним из основных достижений Вооруженных сил Украины в последнее время стало вероятное отбрасывание наемников частной военной компании Вагнера с дороги 0506.
Об этом 29 марта сообщили в разведке Минобороны Великобритании.
Ранее, подчеркивают в британском оборонном ведомстве, вагнеровцы находились в нескольких сотнях метров от этой второстепенной сельской дороги, ставшей критической линией поставок для украинских защитников.
В настоящее время, добавляют британские разведчики, в Бахмуте Донецкой области идут бои, хотя количество наступлений армии РФ и уменьшилось по сравнению с последними неделями.
Кроме того, в разведке Минобороны Великобритании считают преувеличенными заявления российских СМИ 26 марта о взятии вагнеровцами под полный контроль заводского комплекса Азом, что севернее центра Бахмута.
– Вероятно, там до сих пор, как и в предыдущие две недели, ведутся бои, – предполагают в британском оборонном ведомстве.
Британские разведчики считают, что наступлениям РФ в этом секторе мешает увольнение не менее 5 тыс. наемников, а также недостаток личного состава.
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