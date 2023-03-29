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Факти / Україна

ЗСУ відкинули ПВК Вагнера від критичної лінії постачання – розвідка Британії

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Одним із основних досягнень Збройних сил України останнім часом стало імовірне відкидання найманців приватної військової компанії Вагнера з дороги 0506.

Про це 29 березня повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

Раніше, наголошують в британському оборонному відомстві, вагнерівці перебували в кількох сотнях метрів від цієї другорядної сільської дороги, що стала критичною лінією постачання для українських захисників.

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Нині, додають британські розвідники, у Бахмуті Донецької області точаться бої, хоч кількість наступів армії РФ і зменшилася у порівнянні з останніми тижнями.

Крім того, у розвідці Міноборони Великої Британії вважають перебільшеними заяви російських ЗМІ 26 березня про взяття вагнерівцями під повний контроль заводського комплексу Азом, що на північ від центру Бахмута.

– Імовірно, там досі, як і в попередні два тижні, точаться бої, – припускають у британському оборонному відомстві.

Британські розвідники вважають, що наступам РФ у цьому секторі заважає звільнення щонайменше 5 тис. найманців, а також нестача особового складу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 399-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
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