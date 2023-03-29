ЗСУ відкинули ПВК Вагнера від критичної лінії постачання – розвідка Британії
Одним із основних досягнень Збройних сил України останнім часом стало імовірне відкидання найманців приватної військової компанії Вагнера з дороги 0506.
Про це 29 березня повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.
Раніше, наголошують в британському оборонному відомстві, вагнерівці перебували в кількох сотнях метрів від цієї другорядної сільської дороги, що стала критичною лінією постачання для українських захисників.
Нині, додають британські розвідники, у Бахмуті Донецької області точаться бої, хоч кількість наступів армії РФ і зменшилася у порівнянні з останніми тижнями.
Крім того, у розвідці Міноборони Великої Британії вважають перебільшеними заяви російських ЗМІ 26 березня про взяття вагнерівцями під повний контроль заводського комплексу Азом, що на північ від центру Бахмута.
– Імовірно, там досі, як і в попередні два тижні, точаться бої, – припускають у британському оборонному відомстві.
Британські розвідники вважають, що наступам РФ у цьому секторі заважає звільнення щонайменше 5 тис. найманців, а також нестача особового складу.
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