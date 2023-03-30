Март, 30 в 7:48

Россия существенно уменьшила свою корабельную группировку из-за достаточно мощного для Черного моря шторма в четыре-пять баллов.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Если раньше украинская сторона фиксировала более десяти кораблей РФ в Черном море, то сейчас там находятся шесть кораблей вместе с судами снабжения.

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Среди них есть один подводный ракетоноситель, который может быть снаряжен четырьмя ракетами типа Калибр.

– Это такой способ оставаться на дежурстве, демонстрировать силу, напоминать о своем присутствии, – говорит Наталья Гуменюк.

В ОК Юг предполагают, что эти ракеты, по всей вероятности, не будут применены, хотя угроза не исключается.

Тщательно наблюдают украинские защитники и за активностью российской авиации, хотя нынешняя погода является критической для полетов самолетов.

Сильный порывистый ветер не способствует и применению дронов-камикадзе типа Shahed.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 400-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Минобороны РФ