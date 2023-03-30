Березень, 30 в 7:48

Росія суттєво зменшила своє корабельне угруповання через доволі потужний для Чорного моря шторм у чотири-п’ять балів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Якщо раніше українська сторона фіксувала понад десять кораблів РФ у Чорному морі, то зараз там перебуває шість кораблів разом із суднами забезпечення.

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Серед них є один підводний ракетоносій, який може бути споряджений чотирма ракетами типу Калібр.

– Це такий спосіб залишатися на чергуванні, демонструвати силу, нагадувати про свою присутність, – говорить Наталія Гуменюк.

В ОК Південь припускають, що ці ракети, імовірно, не будуть застосовані, хоч загроза не виключається.

Ретельно спостерігають українські захисники і за активністю російської авіації, хоч теперішня погода є певним чином критичною для польотів літаків.

Сильний поривчастий вітер наразі не сприяє й застосуванню дронів-камікадзе типу Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 400-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Міноборони РФ