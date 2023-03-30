Чергують для нагадування про себе: скільки кораблів РФ у Чорному морі 30 березня
Росія суттєво зменшила своє корабельне угруповання через доволі потужний для Чорного моря шторм у чотири-п’ять балів.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Якщо раніше українська сторона фіксувала понад десять кораблів РФ у Чорному морі, то зараз там перебуває шість кораблів разом із суднами забезпечення.
Серед них є один підводний ракетоносій, який може бути споряджений чотирма ракетами типу Калібр.
– Це такий спосіб залишатися на чергуванні, демонструвати силу, нагадувати про свою присутність, – говорить Наталія Гуменюк.
В ОК Південь припускають, що ці ракети, імовірно, не будуть застосовані, хоч загроза не виключається.
Ретельно спостерігають українські захисники і за активністю російської авіації, хоч теперішня погода є певним чином критичною для польотів літаків.
Сильний поривчастий вітер наразі не сприяє й застосуванню дронів-камікадзе типу Shahed.
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Фото: Міноборони РФ