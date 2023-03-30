Кривава бійня для росіян: генерал Міллі розповів про втрати вагнерівців у Бахмуті

Березень, 30 в 7:25

У Бахмуті Донецької області воюють приблизно 6 000 бойовиків угруповання Вагнера, повідомив американським законодавцям глава Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.

За його словами, вагнерівці зазнають величезних втрат у районі Бахмута.

Міллі називає бої за Бахмут “кривавою бійнею” для росіян.

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Власник ПВК Вагнер Євген Пригожин напередодні заявив, що битва за місто “вже практично знищила українську армію”, але додав, що Вагнер теж неабияк пошарпаний.

Нагадаємо, що зараз у районі Бахмута триває активна фаза війни, як і по всьому східному фронту, де з січня 2023 року триває повномасштабний наступ окупантів.

Військово-політичне командування України ухвалило рішення продовжувати битву за Бахмут, допоки це буде необхідно з огляду на виконання воєнних оборонних завдань.

Напередодні у розвідці Міноборони Великої Британії розповіли, що останнім часом ЗСУ відкинули найманців ПВК Вагнера з дороги 0506. Ця дорога є критичною лінією постачання для українських захисників.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що росіяни в районі Бахмута мають частковий успіх.