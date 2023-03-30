Німеччина підтвердила передання Україні 18 Leopard та 40 БМП Marder – Уряд

Березень, 30 в 17:58

Німеччина підтвердила, що передала Україні всі обіцяні 18 танків Leopard 2A6 разом із боєприпасами. Крім того, до України прибули 40 бойових машин піхоти Marder.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Крім цього, Німеччина передала дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини та дві машини розмінування WISENT.

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Також Україна отримала 28 вантажівок Zetros, 40 тисяч аптечок та 103 тисячі турнікетів.

Нагадаємо, що у середу, 29 березня, бюджетний комітет Бундестагу в Німеччині схвалив надання ще €12 млрд на військову допомогу Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 400-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.