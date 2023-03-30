Росіяни бомблять поля, які самі ж замінували – Гуменюк

Березень, 30 в 14:23

Російські війська бомблять поля на правобережжі Дніпра, де після деокупації або ще тривають стабілізаційні заходи, або вже почались польові роботи.

Про це під час ефіру телемарафону Єдині новини повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Росіяни обстрілюють поля, які самі ж замінували, бо терористи, – говорить Наталія Гуменюк.

Окупанти вдаються до такої тактики, каже керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, бо знають, що Херсонщина – ще й аграрний регіон.

Зараз дивляться

Так загарбники хочуть не дати людям підняти голови та розвивати економіку деокупованих територій.

Для ударів росіяни застосовують керовані авіаційні бомби, які запускають із винищувачів Су-35.

До слова, напередодні армія РФ атакувала цими боєприпасами хлібо- та молокозавод.

Унаслідок обстрілу в одному з населених пунктів поблизу берега Дніпра одна цивільна особа загинула, ще одна дістала поранень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 400-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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