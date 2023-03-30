Март, 30 в 14:20

В Авдеевке Донецкой области не осталось ни одного уцелевшего здания. Инфраструктура полностью уничтожена в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

— Инфраструктура разбита полностью — не работает ничего. Жилой фонд более чем на 80% разрушен — это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Сейчас нет ни одного уцелевшего дома. А всего у нас было 149 многоэтажных и около 4 тыс. частных домов, — сказал он.

По словам Барабаша, зимой местные жители, которые остались в городе, отапливали дома с помощью печей-буржуек, которых “очень много предоставили и волонтеры, и государство”.

Сейчас смотрят

Кроме того, за счет субвенции из госбюджета было закуплено топливо для буржуек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 400-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Андрей Ермак