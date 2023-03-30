В Авдеевке нет ни одного уцелевшего здания, инфраструктура полностью уничтожена — глава МВА
В Авдеевке Донецкой области не осталось ни одного уцелевшего здания. Инфраструктура полностью уничтожена в результате российских обстрелов.
Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
— Инфраструктура разбита полностью — не работает ничего. Жилой фонд более чем на 80% разрушен — это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Сейчас нет ни одного уцелевшего дома. А всего у нас было 149 многоэтажных и около 4 тыс. частных домов, — сказал он.
По словам Барабаша, зимой местные жители, которые остались в городе, отапливали дома с помощью печей-буржуек, которых “очень много предоставили и волонтеры, и государство”.
Кроме того, за счет субвенции из госбюджета было закуплено топливо для буржуек.
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Фото: Андрей Ермак