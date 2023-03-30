Березень, 30 в 14:20

В Авдіївці Донецької області не залишилося жодної вцілілої будівлі. Інфраструктура повністю знищена внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

– Інфраструктура розбита повністю – не працює нічого. Житловий фонд більш ніж на 80% зруйнований – це те, що вже неможливо відновити, відремонтувати, а тільки зносити і заново будувати. Зараз немає жодного вцілілого будинку. А загалом у нас було 149 багатоповерхових і близько 4 тис. приватних будинків, – сказав він.

За словами Барабаша, взимку місцеві жителі, які залишилися в місті, опалювали будинки за допомогою печей-буржуйок, яких “дуже багато надали і волонтери, і держава”.

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Крім того, за рахунок субвенції з держбюджету було закуплено паливо для буржуйок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 400-ту добу.

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Фото: Андрій Єрмак