В Авдіївці немає жодної вцілілої будівлі, інфраструктура повністю знищена – глава МВА
В Авдіївці Донецької області не залишилося жодної вцілілої будівлі. Інфраструктура повністю знищена внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
– Інфраструктура розбита повністю – не працює нічого. Житловий фонд більш ніж на 80% зруйнований – це те, що вже неможливо відновити, відремонтувати, а тільки зносити і заново будувати. Зараз немає жодного вцілілого будинку. А загалом у нас було 149 багатоповерхових і близько 4 тис. приватних будинків, – сказав він.
За словами Барабаша, взимку місцеві жителі, які залишилися в місті, опалювали будинки за допомогою печей-буржуйок, яких “дуже багато надали і волонтери, і держава”.
Крім того, за рахунок субвенції з держбюджету було закуплено паливо для буржуйок.
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Фото: Андрій Єрмак