В Воздушных силах рассказали о новой тактике ракетных атак РФ по украинским объектам

Март, 31 в 10:30

Оккупанты каждый раз применяют новое вооружение во время воздушных атак и модернизируют крылатые ракеты, чтобы поразить украинские объекты.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

– Противник каждый раз применяет новые методы, новые тактики, новые вооружения. Даже эта ночная атака дронов. Противник сначала днем применял атаки Шахедами, а теперь применяет ночью, понимая, что мобильные огневые группы не могут так эффективно уничтожать их, как днем. Но, как видим, мы тоже не стоим на месте, и мобильно-огневые группы получают от волонтеров и партнеров оборудование, помогающее уничтожать Шахеды даже в ночное время, – сказал он.

Игнат рассказал, что Украина, равно как и противник, модернизирует вооружение, например, крылатые авиационные ракеты.

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– Новое вооружение приобретает большую перспективу применения. То же касается и крылатых авиационных бомб, которые мы тоже применяем – JDAM. Мы их тоже применяем, правда, у нас их не так много, как хотелось бы, – отметил представитель.

В Воздушных силах также отметили, что со своей стороны противник модернизирует фугасные авиационные бомбы 500 кг, снабжая их крыльями, средствами GPS, чтобы не входить в зону поражения украинской ПВО.

По словам Игната, такая ракета не залетит дальше 10-15 км, но и это расстояние пролета может нанести ущерб украинским войскам и населению в прифронтовых зонах.