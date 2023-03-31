Март, 31 в 9:25

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский показал, как силы противовоздушной обороны (ПВО) выполняют боевые задачи на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео генерал обнародовал в своем официальном Telegram-канале.

– На Бахмутском направлении ПВО Сухопутных войск выполняют боевые задачи по борьбе с российскими дронами-разведчиками, ударными дронами и баражирующими боеприпасами, — отметил Сырский.

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По его словам, несмотря на постоянные обстрелы вражеской артиллерии, украинские военные научились взаимодействовать с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЄБ), быстро обнаруживать небольшие и малозаметные российские беспилотники в небе и точно их поражать.

Силы ПВО также осуществляют защиту украинской артиллерии от ударов российских баражирующих боеприпасов типа Ланцет.

Сырский особо отметил слаженные действия зенитчиков 28 и 93 отдельных механизированных бригад, операторов боевых машин ЗРК Стрела-10. За эту неделю они суммарно уничтожили 7 беспилотников Орлан-10 и два БПЛА Зала.

Генерал подчеркнул, что украинские воины продолжают защищать Бахмут. Враг несет большие потери.

– Силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери врагу на Востоке. На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше, — сообщил Сырский.

Он добавил, что слаженные действия и устойчивость ВСУ срывают планы врага и ломают его боевой дух.

Президент Владимир Зеленский недавно объяснил, почему Украина не может позволить себе проиграть битву за Бахмут. По словам главы государства, в таком случае РФ может начать наращивать международную поддержку соглашения, которое потребует от Киева неприемлемых уступок.

Источник: Telegram-канал Александра Сырского