У Повітряних силах розказали про нову тактику ракетних атак РФ по українським об’єктах

Березень, 31 в 10:30

Окупанти щоразу застосовують нове озброєння під час повітряних атак та модернізують крилаті ракети, щоб уразити українські об’єкти.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

– Противник щоразу застосовує нові методи, нові тактики, нові озброєння. Навіть ця нічна атака дронів. Противник спочатку вдень застосовував атаки Шахедами, а тепер застосовує вночі, бо розуміє, що мобільні вогневі групи не можуть так ефективно знищувати їх, як удень. Але, як бачимо, ми теж не стоїмо на місці, і мобільно-вогневі групи отримують від волонтерів і партнерів обладнання, яке допомагає знищувати Шахеди навіть у нічний час, – сказав він.

Ігнат розповів, що Україна, так само як і противник, модернізує озброєння, наприклад, крилаті авіаційні ракети.

Зараз дивляться

– Нове озброєння набуває більшої перспективи застосування. Те саме стосується і крилатих авіаційних бомб, які ми теж застосовуємо – JDAM. Ми їх теж застосовуємо, щоправда, в нас їх не так багато, як хотілося б, – зазначив речник.

У Повітряних силах також зауважили, що зі свого боку противник модернізує фугасні авіаційні бомби 500 кг, обладнуючи їх крилами, засобами GPS, щоб не входити у зону ураження української ППО.

За словами Ігната, така ракета не залетить далі, ніж 10-15 км, але і ця відстань прольоту може завдати шкоди українським військам та населенню у прифронтових зонах.