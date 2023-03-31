У Повітряних силах розказали про нову тактику ракетних атак РФ по українським об’єктах
Окупанти щоразу застосовують нове озброєння під час повітряних атак та модернізують крилаті ракети, щоб уразити українські об’єкти.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
– Противник щоразу застосовує нові методи, нові тактики, нові озброєння. Навіть ця нічна атака дронів. Противник спочатку вдень застосовував атаки Шахедами, а тепер застосовує вночі, бо розуміє, що мобільні вогневі групи не можуть так ефективно знищувати їх, як удень.
Але, як бачимо, ми теж не стоїмо на місці, і мобільно-вогневі групи отримують від волонтерів і партнерів обладнання, яке допомагає знищувати Шахеди навіть у нічний час, – сказав він.
Ігнат розповів, що Україна, так само як і противник, модернізує озброєння, наприклад, крилаті авіаційні ракети.
– Нове озброєння набуває більшої перспективи застосування. Те саме стосується і крилатих авіаційних бомб, які ми теж застосовуємо – JDAM. Ми їх теж застосовуємо, щоправда, в нас їх не так багато, як хотілося б, – зазначив речник.
У Повітряних силах також зауважили, що зі свого боку противник модернізує фугасні авіаційні бомби 500 кг, обладнуючи їх крилами, засобами GPS, щоб не входити у зону ураження української ППО.
За словами Ігната, така ракета не залетить далі, ніж 10-15 км, але і ця відстань прольоту може завдати шкоди українським військам та населенню у прифронтових зонах.