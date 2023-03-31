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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Взрывы в Харькове и Запорожье и ратификация вступления Финляндии всеми странами НАТО: что происходит на 401-й день войны (онлайн)

Взрывы в Харькове и Запорожье и ратификация вступления Финляндии всеми странами НАТО: что происходит на 401-й день войны (онлайн)

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00:57 - 31 марта

Российским войскам нереально взять в окружение Бахмут Донецкой области, так как для этого им нужно около 30 км запаса по фронту. А это невозможно даже с технической точки зрения, ведь тогда враг будет атакован украинскими гарнизонами с двух сторон.

Такое мнение высказал в эфире телеканала Эспрессо военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он отметил, что с юга не дают оккупантам окружить город Константиновка и Часовоярский гарнизоны, а с севера врагу противостоит Северский гарнизон.

— Северск и Белогоровка – правильно выбранные наши точки опоры, удерживающие весь фронт. В этом как раз и есть проблема для россиян, – заявил он.

Эксперт утверждает, что увеличение численности российских войск ни к чему не приводит. Только растут потери оккупационной армии.

— У врага нет никакого механизма окружить Бахмут. Если возникнет угроза полного разрушения города и не будет возможности удерживаться, то у нас есть рядом линия обороны – район Часового Яра. То есть мы выполним определенные действия, выровняем и удержим фронт. Сейчас это делать нет никакого смысла, потому что мы хорошо удерживаемся в самом Бахмуте под прикрытием Часовоярского гарнизона. Именно такой тандем двух гарнизонов держит этот плацдарм и не дает россиянам дальше двигаться на Славянск, – говорит Свитан.

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