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Российским войскам нереально взять в окружение Бахмут Донецкой области, так как для этого им нужно около 30 км запаса по фронту. А это невозможно даже с технической точки зрения, ведь тогда враг будет атакован украинскими гарнизонами с двух сторон.

Такое мнение высказал в эфире телеканала Эспрессо военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он отметил, что с юга не дают оккупантам окружить город Константиновка и Часовоярский гарнизоны, а с севера врагу противостоит Северский гарнизон.

— Северск и Белогоровка – правильно выбранные наши точки опоры, удерживающие весь фронт. В этом как раз и есть проблема для россиян, – заявил он.

Эксперт утверждает, что увеличение численности российских войск ни к чему не приводит. Только растут потери оккупационной армии.