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Факти / Україна

У Запоріжжі пролунав вибух: що відомо

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
У Запоріжжі пролунав вибух: що відомо
Фото: Depositphotos

У Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

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Український воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко пише, що в Запорізькій області працюють ворожі С-300, втім ця інформація наразі не підтверджена військовими або представниками влади.

Водночас секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав мешканців Запоріжжя та області терміново йти до найближчих укриттів.

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