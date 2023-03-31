У Запоріжжі пролунав вибух: що відомо
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У Запоріжжі пролунав вибух.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.
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Український воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко пише, що в Запорізькій області працюють ворожі С-300, втім ця інформація наразі не підтверджена військовими або представниками влади.
Водночас секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав мешканців Запоріжжя та області терміново йти до найближчих укриттів.