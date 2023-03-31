Март, 31 в 8:38

На протяжении суток украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы нанесли ряд точных ударов по позициям российских оккупантов.

Известно, что авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

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один пункт управления,

шесть районов сосредоточения живой силы врага,

два склада боеприпасов,

два склада горюче-смазочных материалов.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за сутки украинские защитники сожгли пять вражеских танков, три боевых бронированных машины, четыре артсистемы, три единицы автомобильной техники и автоцистерн и столько же единиц специальной техники.

В небе над Украиной было приземлено девять из десяти дронов-камикадзе типа Shahed-136.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 401-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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