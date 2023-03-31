ВСУ поразили четыре вражеских склада и пункт управления оккупантов – Генштаб
На протяжении суток украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы нанесли ряд точных ударов по позициям российских оккупантов.
Известно, что авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения захватчиков.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- один пункт управления,
- шесть районов сосредоточения живой силы врага,
- два склада боеприпасов,
- два склада горюче-смазочных материалов.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за сутки украинские защитники сожгли пять вражеских танков, три боевых бронированных машины, четыре артсистемы, три единицы автомобильной техники и автоцистерн и столько же единиц специальной техники.
В небе над Украиной было приземлено девять из десяти дронов-камикадзе типа Shahed-136.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 401-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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