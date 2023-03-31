Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

ВСУ поразили четыре вражеских склада и пункт управления оккупантов – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

На протяжении суток украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы нанесли ряд точных ударов по позициям российских оккупантов.

Известно, что авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

Сейчас смотрят
  • один пункт управления,
  • шесть районов сосредоточения живой силы врага,
  • два склада боеприпасов,
  • два склада горюче-смазочных материалов.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за сутки украинские защитники сожгли пять вражеских танков, три боевых бронированных машины, четыре артсистемы, три единицы автомобильной техники и автоцистерн и столько же единиц специальной техники.

В небе над Украиной было приземлено девять из десяти дронов-камикадзе типа Shahed-136.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 401-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка