ЗСУ уразили чотири ворожі склади та пункт управління окупантів – Генштаб

Березень, 31 в 8:38

Упродовж доби українські пілоти, ракетники та артилеристи завдали низки влучних ударів по позиціях російських окупантів.

Так, відомо, що авіація Сил оборони завдала шести ударів по районах зосередження загарбників.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:

Зараз дивляться

один пункт управління,

шість районів зосередження живої сили ворога,

два склади боєприпасів,

два склади паливно-мастильних матеріалів.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за добу українські захисники спалили п’ять ворожих танків, три бойові броньовані машини, чотири артсистеми, три одиниці автомобільної техніки та автоцистерн й стільки ж одиниць спеціальної техніки.

У небі над Україною було приземлено дев’ять із десяти дронів-камікадзе типу Shahed-136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 401-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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