Оккупанты ударили по гражданским объектам в Донецкой области, применив баллистические ракеты — Генштаб

Апрель, 01 в 18:26

Оккупанты сегодня нанесли ракетные удары по гражданским объектам Дружковки Донецкой области и других населенных пунктах Украины, применив баллистические ракеты. Среди гражданского населения есть раненые.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ 1 апреля.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов противника.

Сейчас смотрят

Сейчас противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение этих суток подразделениями Сил обороны было отражено более 50 атак противника. Самыми ожесточенными остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

В Генштабе также сообщили, что российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области.

Сообщается, что на блокпостах в Токмаке российские захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, которые не получили паспорта Российской Федерации. Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства без дальнейшей возможности заехать в город.

В случае отсутствия российского паспорта оккупанты угрожают гражданам Украины запретом на въезд в город.

В свою очередь, представители ФСБ, во время обысков помещений угрожают местным гражданам Украины потерей работы и проблемами с трудоустройством без российского паспорта.