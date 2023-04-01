Окупанти вдарили по цивільних об’єктах на Донеччині, застосувавши балістичні ракети – Генштаб

Квітень, 01 в 18:26

Окупанти сьогодні завдали ракетних ударів по цивільних об’єктах Дружківки на Донеччині та інших населених пунктах України, застосувавши балістичні ракети. Серед цивільного населення є поранені.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 1 квітня.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, a підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника.

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Нині противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом цієї доби підрозділами Сил оборони було відбито понад 50 атак противника. Найзапеклішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

У Генштабі також повідомили, що російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області.

Повідомляється, що на блокпостах у Токмаку російські загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти Російської Федерації. Окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби без подальшої можливості заїхати в місто.

У разі відсутності російського паспорта окупанти погрожують громадян України забороною на в’їзд у місто.

В свою чергу, представники ФСБ, під час обшуків помешкань погрожують місцевим громадянам України втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта.