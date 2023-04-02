Апрель, 02 в 9:55

Армия РФ за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла уже около 200 тыс. солдат.

И для значительной части из них смерть наступила по небоевым причинам, отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве не оставили без внимания сообщение одного из российских новостных Telegram-каналов о “чрезвычайно высоком” количестве инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя, среди развернутых в Украине войск РФ”.

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– К основным причинам других небоевых потерь, вероятно, относится неумение обращаться с оружием, дорожно-транспортные происшествия и так называемые климатические травмы, в частности, переохлаждения, – отмечают британские разведчики.

В разведке Минобороны Великобритании предполагают, что российские командиры считают злоупотребление алкоголем особенно вредным для боевой эффективности.

Однако поскольку пьянство является довольно распространенным явлением для российского общества, длительное время болезненное пристрастие военных РФ к алкоголю, даже во время боевых действий, по умолчанию считалось приемлемым.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 403-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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