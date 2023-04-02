Гинуть не лише в бою: окупанти в Україні помирають від пияцтва, ДТП і переохолоджень

Квітень, 02 в 9:55

Армія РФ за час повномасштабного вторгнення до України втратила вже близько 200 тис. солдатів.

І для значної частини з них смерть настала через небойові причини, наголошують у розвідці Міноборони Великої Британії.

У британському оборонному відомстві не залишили поза увагою повідомлення одного із російських новинних Telegram-каналів про “надзвичайно високу” кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю, серед військ РФ, розгорнутих в Україні”.

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– До основних причин інших небойових втрат, імовірно, належить погане вправляння зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та так звані кліматичні травми, зокрема переохолодження, – зазначають британські розвідники.

У розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що російські командири вважають зловживання алкоголем особливо шкідливим для бойової ефективності.

Однак оскільки пияцтво є доволі поширеним явищем для російського суспільства, тривалий час хвороблива пристрасть військових РФ до алкоголю, навіть під час бойових дій, за умовчанням вважалася прийнятною.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 403-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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