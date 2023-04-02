На Донецькому напрямку ЗСУ витіснили окупантів з деяких позицій – Сили оборони

Квітень, 02 в 12:03

Українські військові на Донецькому напрямку відбили деякі позиції російських військ. Зараз їх облаштовують для ведення оборони.

Про це повідомив речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в етері телемарафону Єдині новини.

– Ворог здійснює наступальні дії в районі Авдіївки, Мар’їнки та Карлівки. За минулу добу він здійснив 30 штурмових дій, сьогодні вночі – 10 штурмових дій, – сказав він.

За словами Дмитрашківського, всі наступальні дії окупантів відбувалися без підтримки техніки, лише в одному випадку російські війська застосували два танки.

Зараз дивляться

– Завдяки злагодженим та вмілим діям наших захисників на Донецькому напрямку ворог відступив з деяких позицій, і зараз ми облаштовуємо ці позиції для ведення оборонних дій, – додав він.

Речник також повідомиа, що у районі Верхньоторецького РФ проводить накопичення техніки, тому є ймовірність, що саме там окупанти спробують здійснити нові атаки.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники впродовж доби відбили понад 70 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Джерело: телемарафон