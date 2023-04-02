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Факти / Україна

Павуки поїдають один одного в банці: Подоляк про підрив пропагандиста Татарського

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Ліквідація колаборантів у Росії призведе до незворотних процесів, які можуть розвалити країну-агресора з середини.

Про це у Twitter повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

– У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання “Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?” у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника, – написав Подоляк.

Він зазначив, що незабаром у РФ можуть початись смутні часи. Але не зважаючи на це Україна знає свій шлях і буде йти по ньому далі.

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Нагадаємо, що 2 квітня у кафе Санкт-Петербурга стався вибух, внаслідок чого багато постраждалих, загинув пропагандист Владлен Татарський.

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