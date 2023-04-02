Понад 70 відбитих атак: РФ безперервно штурмує райони Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки

Квітень, 02 в 7:38

Українські захисники впродовж доби відбили понад 70 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Найбільш запеклі бої точаться за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка, повідомили 2 квітня в Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, на Лиманському напрямку 1 квітня російські війська безуспішно наступали південніше Кремінної та Верхньокам’янського.

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Не припиняють окупанти штурмувати, намагаючись взяти під повний контроль, Бахмут на однойменному напрямку.

Військовослужбовці Сил оборони відбили там понад 25 ворожих атак.

Також упродовж доби українські захисники відбили атаки армії РФ у районі населених пунктів Богданівка та Предтечине.

Не увінчався успіхом у загарбників наступ у районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Першотравневе та Мар’їнка Донецької області, що на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Напередодні лише поблизу Мар’їнки та Авдіївки українські захисники відбили понад 20 ворожих атак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 403-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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