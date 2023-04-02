РФ ударила з мінометів по молоковозу на Сумщині: двоє людей загинули
Близько п’ятої ранку 2 квітня російські військові вдарили з мінометів по молоковозу в одному з населених пунктів Новослобідської громади Сумської області.
Від обстрілу загинули дві людини – водій молоковоза та експедитор.
– Мирні жителі, які просто працювали… Боляче! – наголошує виконувач обов’язків керівника обласної військової адміністрації Тарас Савченко.
Т.в.о. голови ОВА закликає жителів області бути особливо обережними.
– Прикордоння нашої області сьогодні – це зона підвищеної небезпеки, адже ворог цинічно б’є по мирному населенню.
Прошу під час обстрілів перебувати в укриттях! Це врятує ваші життя й життя ваших рідних! – наголошує Тарас Савченко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 403-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сумська ОВА
Фото: Сумська ОВА