РФ ударила з мінометів по молоковозу на Сумщині: двоє людей загинули

Квітень, 02 в 10:53

Близько п’ятої ранку 2 квітня російські військові вдарили з мінометів по молоковозу в одному з населених пунктів Новослобідської громади Сумської області.

Від обстрілу загинули дві людини – водій молоковоза та експедитор.

– Мирні жителі, які просто працювали… Боляче! – наголошує виконувач обов’язків керівника обласної військової адміністрації Тарас Савченко.

Т.в.о. голови ОВА закликає жителів області бути особливо обережними.

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– Прикордоння нашої області сьогодні – це зона підвищеної небезпеки, адже ворог цинічно б’є по мирному населенню. Прошу під час обстрілів перебувати в укриттях! Це врятує ваші життя й життя ваших рідних! – наголошує Тарас Савченко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 403-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сумська ОВА

Фото: Сумська ОВА