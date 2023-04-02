Від роти майже нічого не залишилося: окупант про втрати армії РФ на фронті
Військовослужбовець РФ розповідає батькові про вдалу операцію ЗСУ на сусідніх позиціях.
Про це йдеться у черговому аудіоперехопленні української розвідки.
– Відео подивився, там чогось ціла купа у полоні ваших хлопців, з вашого полку, – розповідає батько окупанта.
На що окупант відповідає:
– Хохли зайшли, спочатку мінометами закидали… там від роти, напевно, всі 200 та 15 – 300, і всі у полон, – розповідає окупант.
При цьому російський військовий каже батькові, що збираються відмовлятися, якщо доведеться просуватися далі.
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Фото: ГУР Міноборони України