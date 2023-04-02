Квітень, 02 в 20:01

Військовослужбовець РФ розповідає батькові про вдалу операцію ЗСУ на сусідніх позиціях.

Про це йдеться у черговому аудіоперехопленні української розвідки.

– Відео подивився, там чогось ціла купа у полоні ваших хлопців, з вашого полку, – розповідає батько окупанта.

На що окупант відповідає:

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– Хохли зайшли, спочатку мінометами закидали… там від роти, напевно, всі 200 та 15 – 300, і всі у полон, – розповідає окупант.

При цьому російський військовий каже батькові, що збираються відмовлятися, якщо доведеться просуватися далі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 403-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ГУР Міноборони України