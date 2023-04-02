Апрель, 02 в 19:22

За сутки украинские защитники отбили более 50 атак противника в Донецкой области.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

— В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Благодаря героизму и профессионализму наших воинов, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра в течение этих суток подразделения Сил обороны Украины отбили более 50 атак противника, — говорится в сводке.

В Генштабе отметили, что российские захватчики продолжают нести огромные потери. Для их пополнения в воинских частях Крыма активно проводят мероприятия разъяснительной работы среди военнослужащих срочной службы.

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— Рассказывают молодежи о необходимости подписания контрактов с МО РФ и участия в боевых действиях на территории Украины, — говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы, 1 пункт управления и 2 другие важные объекты врага.