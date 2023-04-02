Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

За сутки ВСУ отбили более 50 атак оккупантов в Донецкой области — Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
За сутки ВСУ отбили более 50 атак оккупантов в Донецкой области — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники отбили более 50 атак противника в Донецкой области.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

— В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Благодаря героизму и профессионализму наших воинов, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра в течение этих суток подразделения Сил обороны Украины отбили более 50 атак противника, — говорится в сводке.

В Генштабе отметили, что российские захватчики продолжают нести огромные потери. Для их пополнения в воинских частях Крыма активно проводят мероприятия разъяснительной работы среди военнослужащих срочной службы.

Сейчас смотрят

— Рассказывают молодежи о необходимости подписания контрактов с МО РФ и участия в боевых действиях на территории Украины, — говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы, 1 пункт управления и 2 другие важные объекты врага.

Читайте
Реагируем грамотно и с учетом всех обстоятельств: Маляр о ситуации в Бахмуте

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка