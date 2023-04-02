Квітень, 02 в 19:22

За добу українські захисники відбили понад 50 атак противника у Донецькій області.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

– В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Завдяки героїзму та професійності наших воїнів, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру протягом цієї доби підрозділи Сил оборони України відбили понад 50 атак противника, – йдеться у зведенні.

У Генштабі наголосили, що російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат. Для їх поповнення у військових частинах Криму активно проводять заходи роз’яснювальної роботи серед військовослужбовців строкової служби.

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– Розповідають молоді про необхідність підписання контрактів з МО РФ та участі у бойових діях на території України, – йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили, 1 пункт управління та 2 інші важливі об’єкти ворога.