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Факти / Україна

Зона ураження 11 метрів. В Україні почали виготовляти нові боєприпаси для БПЛА

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Зона ураження 11 метрів. В Україні почали виготовляти нові боєприпаси для БПЛА

Український оборонний завод Маяк розпочав виготовлення нових авіаційних боєприпасів осколкової дії для підрозділів Збройних сил України.

Про це підприємство повідомляє у Facebook.

Зазначається, що ці боєприпаси осколкової дії, які можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів.

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– Авіаційні боєприпаси до БПАК осколкової дії: ОБП-23.1 вагою 1 кг – гарантована зона ураження радіусом 11 метрів. ОБП-23.05 вагою 0,5 кг – гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра, –  йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, державний концерн Укроборонпром у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном. Першу партію вже відвантажити ЗСУ.

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