Зона ураження 11 метрів. В Україні почали виготовляти нові боєприпаси для БПЛА
Український оборонний завод Маяк розпочав виготовлення нових авіаційних боєприпасів осколкової дії для підрозділів Збройних сил України.
Про це підприємство повідомляє у Facebook.
Зазначається, що ці боєприпаси осколкової дії, які можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів.
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– Авіаційні боєприпаси до БПАК осколкової дії: ОБП-23.1 вагою 1 кг – гарантована зона ураження радіусом 11 метрів. ОБП-23.05 вагою 0,5 кг – гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра, – йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, державний концерн Укроборонпром у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном. Першу партію вже відвантажити ЗСУ.