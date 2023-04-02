Зона ураження 11 метрів. В Україні почали виготовляти нові боєприпаси для БПЛА

Квітень, 02 в 14:30

Український оборонний завод Маяк розпочав виготовлення нових авіаційних боєприпасів осколкової дії для підрозділів Збройних сил України.

Про це підприємство повідомляє у Facebook.

Зазначається, що ці боєприпаси осколкової дії, які можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів.

Зараз дивляться

– Авіаційні боєприпаси до БПАК осколкової дії: ОБП-23.1 вагою 1 кг – гарантована зона ураження радіусом 11 метрів. ОБП-23.05 вагою 0,5 кг – гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра, – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, державний концерн Укроборонпром у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном. Першу партію вже відвантажити ЗСУ.