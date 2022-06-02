Июнь, 01 в 21:45

Украина и Польша подписали меморандум, предусматривающий создание комиссии, в задачи которой, среди прочего, будет входить возможность создания совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге по результатам межправительственных консультаций Украины и Польши.

– Был подписан меморандум о создании польско-украинской комиссии по налаживанию кооперации между предприятиями наших стран. Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия как по изготовлению оружия и военной техники, так и другой комплектации. Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создавать современные виды оборонительного оружия, – сказал он.

После проведения межправительственных консультаций Кабинет министров Украины обнародовал пресс-релиз по определению польским и украинским правительствами приоритетов по украинско-польскому сотрудничеству, в частности в военно-технической (что гарантирует, среди прочего, проведение базового авиационного курса по подготовке 60 украинских кандидатов в летчики), оборонно-промышленной, торгово-экономической, в разных технологических отраслях, энергетической и других сферах.

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Кроме того, Польша в очередной раз поддержала вступление Украины в ЕС и НАТО, а еще обязалась прилагать усилия, чтобы Украина получила статус кандидата на членство в ЕС уже в июне этого года.

— Польша поможет в вопросе развития украинских общин как неотъемлемой составляющей плана восстановления. Нам пригодится опыт Польши по внедрению европейских практик и эффективному использованию европейских фондов на пути к полноценному членству в ЕС, — сказал глава украинского правительства.

Кроме того, была подписана общая декларация между Министерством фондов и региональной политики Польши и Министерством развития общин и территорий Украины.

— Нам пригодится опыт Польши по внедрению европейских практик и эффективному использованию европейских фондов на пути к полноценному членству в ЕС, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Кроме того, меморандум между министерствами культуры Украины и Польши по сотрудничеству в вопросах национальной памяти, по словам премьер-министра Украины, позволит в условиях плодотворного диалога решить все связанные с прошлым наших стран вопросы.