Зимовий наступ РФ виявився провальним, вона не змогла досягти поставлених цілей – ISW

Квітень, 02 в 9:13

Наступ військ РФ не досягнув поставленої мети щодо захоплення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей до 31 березня.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що російські військові блогери стурбовані тим, що окупаційні війська повинні завершити свої наступальні операції в Бахмуті та Авдіївці, щоб підготуватися до українських контрнаступів, які вони очікують між 16 квітня та 9 травня.

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Блогери також виразили розчарування тим, що протягом зими не було вирішальних боїв, і зазначили, що Росія не зможе продовжувати широкомасштабну наступальну операцію, якщо не зможе утримати під контролем Бахмут та Авдіївку на Донеччині протягом наступних тижнів.

У Інституті вказують, що передбачали невдачу російського наступу через постійну нездатність командування РФ оцінити часові та просторові співвідношення, пов’язані з такою кампанією.

Також ISW повідомляв, що Росії не вистачить бойової потужності, необхідної для проведення більш ніж однієї великої наступальної операції в Донецькій і Луганській областях.

На думку фахівців, триваючі призовні кампанії в Росії та на окупованих територіях України можуть свідчити про те, що РФ готується до нестачі резервів.

– Зростаючі спекуляції щодо змін у російському військовому командуванні, ймовірно, вказують на те, що Росія може незабаром провести перестановки у вищому військовому командуванні через невдалу зимову наступальну операцію, – додають у Інституті.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники впродовж доби відбили понад 70 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.