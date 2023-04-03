Апрель, 03 в 13:34

В Украине будут судить военнослужащего оккупационной армии РФ, издевавшегося над жителями города Ирпень (Киевская область) в марте 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, оккупант имитировал расстрелы людей.

Перед судом предстанет старший стрелок разведывательного взвода 104-го гвардейского десантно-штурмового полка РФ.

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По данным следствия, в марте прошлого года он вместе с другими российскими оккупантами проводил “специальные рейды” в Ирпене.

– Они жестоко, оскорбительно и унизительно относились к гражданскому населению, пытаясь выявить патриотически настроенных граждан Украины, – отмечается в сообщении.

Стрелял над головами, имитируя казнь: в Украине будут судить оккупанта за преступления в Ирпене / 2 фотографии

В ходе так называемых рейдов путинские солдаты обнаружили на территории Ирпенского военного госпиталя двух гражданских мужчин и допросили их. Не получив желаемую информацию, обвиняемый оккупант приказал людям встать на колени и прижать головы друг к другу. После этого он произвел несколько выстрелов над их головами, имитируя расстрел с целью устрашения.

Впоследствии обвиняемый вместе с командиром отделения и другими оккупантами незаконно ворвались в жилой дом, где находились двое мирных людей. Они нанесли удары по туловищу и голове мужчины. Кроме того, имитируя убийство, они производили выстрелы рядом с его головой.

Впоследствии рашисты вывели пострадавшего во двор для допроса. Там военнослужащий РФ направил на мужчину автоматическое оружие якобы из-за непредоставления “правдивой информации”.

– Имитируя расстрел, он совершил две очереди выстрелов с одной и другой стороны потерпевшего, причинив ему сильные моральные и психические страдания, — подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Обвиняемый оккупант сейчас находится под стражей. В суд направлен обвинительный акт в отношении него по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Недавно 12 лет заключения получил заместитель командира воинской части Воздушных сил ВС РФ, бомбивший Харьковскую телебашню.

Кроме того, четверо российских оккупантов, попавших в плен под Бахмутом и Угледаром, получили от 10 до 12 лет заключения.