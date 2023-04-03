Квітень, 03 в 13:34

В Україні судитимуть військовослужбовця окупаційної армії РФ, який знущався над жителями міста Ірпінь (Київська область) у березні 2022 року.

Як поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора, окупант імітував розстріл людей.

Перед судом постане старший стрілець розвідувального взводу 104 гвардійського десантно-штурмового полку РФ.

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За даними слідства, протягом березня минулого року він разом із іншими російськими окупантами проводив “спеціальні рейди” в Ірпені.

– Вони жорстоко, образливо та принизливо ставилися до цивільного населення, намагаючись виявити патріотично налаштованих громадян України, – зазначається в повідомленні.

Стріляв над головами, імітуючи страту: в Україні судитимуть окупанта за злочини в Ірпені / 2 фотографии

Під час так званих рейдів путінські солдати виявили на території Ірпінського військового госпіталю двох цивільних чоловіків та допитали їх. Не отримавши бажаної інформації, обвинувачений окупант наказав людям стати на коліна та притулити голови один до одного. Після цього він здійснив кілька пострілів над їх головами, імітуючи розстріл із метою залякування.

Згодом обвинувачений разом із командиром відділення та іншими окупантами незаконно увірвалися до житлового будинку, де перебували двоє мирних людей. Вони завдали ударів по тулубу і голові чоловіка. Крім того, імітуючи вбивство, вони здійснювали постріли поряд із його головою.

Згодом рашисти вивели потерпілого у двір будинку для допиту. Там військовослужбовець РФ направив на чоловіка автоматичну зброю начебто через ненадання “правдивої інформації”.

– Імітуючи розстріл, він здійснив дві черги пострілів з одного та іншого боку від потерпілого, завдавши йому сильних моральних і психологічних страждань, – наголосили в Офісі генпрокурора.

Обвинувачений окупант зараз перебуває під вартою. До суду скеровано обвинувальний акт щодо нього за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нещодавно 12 років ув’язнення отримав заступник командира військової частини Повітряних сил ЗС РФ, який бомбардував Харківську телевежу.

Крім того, четверо російських окупантів, які потрапили в полон під Бахмутом і Вугледаром, отримали від 10 до 12 років ув’язнення.