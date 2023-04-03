Неделя будет пестрой. Синоптик рассказала, какой будет погода сегодня

Апрель, 03 в 9:09

В понедельник, 3 апреля, погоду большинства областей в Украине будет определять циклон. Неделя начнется похолоданием и мокрым снегом.

Об этом рассказала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

— Периодически будут идти дожди, в западной части, местами в Винницкой области и в северной части возможен мокрый снег, — говорится в сообщении.

Самая низкая температура воздуха ожидается в западных областях, днем 0+3 градуса (ночью до 3 градусов мороза), только на Закарпатье и в Черновицкой области +3+7 градусов.

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На остальной территории Украины в течение дня предполагается +5+9 градусов, на востоке и юге будет теплее, +8+13 градусов, в Крыму до +12+16 градусов.

Понедельник в Киеве ожидается облачным, дождливым и прохладным. Днем только до +6, +7 градусов.

К вечеру похолодает, возможен переход дождя в мокрый снег.

— Неделя в целом будет в Украине пестрой — будут преобладать дожди, в большинстве областей ожидается холодная или свежая погода, а вот в восточной части и на юго-востоке будет тепло, до +12+18 градусов. Вербное воскресенье в большинстве областей будет холодным, с порывистым ветром, — добавляет синоптик.

Источник: Наталка Диденко