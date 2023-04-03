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Факти / Україна

У Мелітополі зранку вибухнула автівка колаборанта Зубарєва: що відомо

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Мелітополі зранку вибухнула автівка колаборанта Зубарєва: що відомо

В окупованому Мелітополі зранку вибухнула автівка місцевого колаборанта, колишнього депутата міськради Максима Зубарєва.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Вибух стався на проспекті Богдана Хмельницького. Туди одразу виїхали швидкі.

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– Від “несправності” автівки постраждав любитель всього комуністичного Максим Зубарєв. Він пішов на співпрацю з ворогом одним з перших і очолював так звану Якимівську адміністрацію, – розповів Федоров.

Нагадаємо, що Зубарєву 28 вересня 2022 року СБУ повідомила про підозру у колабораційній діяльності.

Зрадник за підтримки окупаційної армії і представників держави-агресора провів низку заходів для підготовки та організації проведення незаконного референдуму.

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Нагадаємо, що 2 квітня в Мелітополі стався вибух на території локомотивного депо, де окупанти облаштували ремонтну базу військової техніки, а також сховище палива та боєприпасів, пролунало щонайменше шість вибухів.

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