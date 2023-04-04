Данилов назвал блефом заявление Шойгу о передаче Беларуси Искандер-М

Апрель, 04 в 19:34

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал блефом заявление министра обороны России Сергея Шойгу о якобы передаче комплексов Искандер-М Беларуси.

Такое мнение он высказал во время дискуссии Украина перед лицом внешних вызовов.

— Что касается ядерного оружия — чистый блеф Российской Федерации. У них есть большое желание как можно скорее выйти на переговоры и за нашими спинами договариваться, чтобы с ними сели за стол переговоров, — сказал Данилов.

Он высказал предположение, что в России хотят выйти на переговоры и “делают все возможное и невозможное, чтобы все это произошло, в том числе и так называемый ядерный шантаж”.

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— Если Россия поставит именно боеголовки, потому что сейчас там есть средства донесения, как сказал министр обороны Российской Федерации, Искандер-М, я могу сказать, что они будут и в дальнейшем пробовать нагнетать эту ситуацию, — добавил секретарь СНБО.

По словам Данилова, важными будут результаты предстоящего визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона.

Во вторник, 4 января, глава минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва якобы передала Минску оперативно-тактический комплекс Искандер-М. Он может использовать ракеты, как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Также он сказал, что с 3 апреля на одном из полигонов России якобы стартовало обучение белорусских военных в работе с этим комплексом.