Данілов назвав блефом заяву Шойгу про передачу Білорусі Іскандер-М

Квітень, 04 в 19:34

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав блефом заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про нібито передачу комплексів Іскандер-М Білорусі.

Таку думку він висловив під час дискусії Україна перед обличчям зовнішніх викликів.

— Щодо ядерної зброї – чистий блеф Російської Федерації. У них є велике бажання якомога швидше вийти на перемовини і за нашими спинами домовлятися, щоб з ними сіли за стіл переговорів, – сказав Данілов.

Він висловив припущення, що у Росії хочуть вийти на переговори і “роблять усе можливе і неможливе, щоб все це відбулося, зокрема й так званий ядерний шантаж”.

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— Якщо Росія поставить саме боєголовки, тому що зараз там є засоби донесення, як сказав міністр оборони Російської Федерації, Іскандер-М, я можу сказати, що вони будуть і надалі пробувати нагнітати цю ситуацію, – додав секретар РНБО.

За словами Данілова, важливими будуть результати майбутнього візиту до Китаю президента Франції Еммануеля Макрона.

У вівторок, 4 січня, очільник міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Москва нібито передала Мінську оперативно-тактичний комплекс Іскандер-М. Він може використовувати ракети, як у звичайному, так і в ядерному виконанні.

Також він сказав, що з 3 квітня на одному з полігонів Росії нібито стартувало навчання білоруських військових у роботі з цим комплексом.