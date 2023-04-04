Длинные очереди и нехватка денег: как в селах Херсонской области оккупанты выплачивают пенсии
В оккупированных селах Каховского района Херсонской области пенсионеры не могут получить свои пенсии вовремя и в полном объеме.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Для получения пенсий люди должны выстоять очередь, денег хватает не всем и не в полном размере.
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Однако за определенное вознаграждение, получение социальных выплат становится доступным.
По данным Генштаба, в отдельных населенных пунктах Каховского района 2 апреля оккупанты запретили людям выходить из дома. В течение суток были закрыты все общественные места: торговые центры, магазины, больницы и тому подобное.
Фото: ГУР МО