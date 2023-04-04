Апрель, 04 в 6:40

В оккупированных селах Каховского района Херсонской области пенсионеры не могут получить свои пенсии вовремя и в полном объеме.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Для получения пенсий люди должны выстоять очередь, денег хватает не всем и не в полном размере.

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Однако за определенное вознаграждение, получение социальных выплат становится доступным.

По данным Генштаба, в отдельных населенных пунктах Каховского района 2 апреля оккупанты запретили людям выходить из дома. В течение суток были закрыты все общественные места: торговые центры, магазины, больницы и тому подобное.

Фото: ГУР МО