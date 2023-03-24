Март, 23 в 22:16

Вечером 23 марта Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупационные войска вывели свои подразделения из Новой Каховки Херсонской области, которая находится на левом берегу Днепра.

Впоследствии на странице Генерального штаба появилось опровержение данных, относительно выхода российских подразделений из Новой Каховки.

О том, какое практическое значение могло бы иметь отступление российских войск из Новой Каховки, и как бы это изменило что-то на Южных направлениях фронта — Факты ICTV пообщались с военными экспертами и пытались понять значение такого маневра со стороны оккупантов.

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Разговор с военными экспертами состоялся еще до того, как Генштаб ВСУ опроверг информацию о выводе оккупационных войск из Новой Каховки.

Украинский военный эксперт и историк Михаил Жирохов заявил, что отступление россиян из Новой Каховки пока является недостаточно подтвержденной информацией, несмотря на предоставленную информацию Генеральным штабом ВСУ.

— Нужно два-три дня, чтобы можно сделать какие-то выводы, поскольку, может такое быть, что Генштаб имеет какую-то информацию, которая могла быть искажена на каком-то из этапов, или не совсем соответствует действительности, — сказал он.

По его мнению, данные об отступлении россиян из Новой Каховки могли быть переданы сетью украинских агентов, которые находятся на левом берегу Херсонской области, но на достоверность данных мог повлиять человеческий фактор.

— Может быть такое, что на каком-то этапе произошло искажение информации, поскольку выход из такого стратегически важного объекта, как город Новая Каховка, может означать или очень много, или ничего, — сказал он.

По словам эксперта, для россиян Новая Каховка является важным стратегическим объектом для удержания временно оккупированных территорий левого берега Днепра.

В то же время, Михаил Жирохов объяснил, какое значение мог бы иметь отвод войск российской армии из Новой Каховки, если бы эта информация подтвердилась.

— Выход противника из какого-то населенного пункта не означает, что он автоматически переходит под контроль ВСУ. Если переправить (через реку Днепр, — Ред.) сейчас достаточно сил и средств, чтобы контролировать это место, то у нас такой возможности нет. Поэтому это будет изучаться военным руководством, не является ли это ловушкой, — пояснил эксперт.

Конечно, Украина имеет возможности, чтобы переправить какие-то подразделения своих войск в Новую Каховку, но остается вопрос обеспечения логистики и поставок между двумя берегами, говорит военный эксперт.

— Если реально Новую Каховку они бросают, и она является серой зоной, то это может означать, что они сейчас будут пытаться сократить линию фронта. То есть, отойти от тех позиций, которые они не могут удержать, в случае полномасштабного наступления украинских сил. Таким образом они увеличат серую зону, — пояснил Михаил Жирохов.

Военный эксперт предупредил, что у россиян, даже если предположить их отступление из Новой Каховки, на этих позициях все еще сохраняются фортификационные сооружения.

Таким образом, теоретический вывод подразделений сил оккупационных войск РФ из Новой Каховки может означать, что это место не будет контролироваться украинскими Вооруженными силами, но и количество российских обстрелов с этих позиций по подконтрольным Киеву территориям — уменьшится.

Для россиян удержание Новой Каховки имеет значение с точки зрения огневого контроля, поскольку с этих позиций можно контролировать достаточно большую площадь благодаря огню артиллерии, что даже не позволит украинским силам подойти с правого берега Днепра, чтобы начать формировать силы для построения переправы или какие-то скопления сил.

— Очевидно, что защищаться и обороняться в городе, значительно легче, чем в поле. Поэтому это для них достаточно важная позиция, по крайней мере до сих пор я так считал, — сказал Михаил Жирохов.

В свою очередь военный обозреватель Олег Стариков считает, что отступление россиян из Новой Каховки могло бы означать несколько вариантов.

— Первая версия — их перебрасывают куда-то на направление главного удара, которое планируют наши Вооруженные силы, чтобы укрепить этот участок. Вторая версия может означать скрытый маневр, когда они действительно выходят из города, но потом в гражданской одежде возвращаются и будут занимать свои позиции в гражданской одежде, — пояснил он.

Третья версия такого отступления могла бы означать, что российские войска могли рассредоточиться, чтобы ВСУ не били HIMARS по скоплению войск врага, говорит эксперт.

В то же время Олег Стариков уверен, что военные ВС РФ не отошли бы далеко от города и в случае, если украинские силы обороны войдут в город, то силы оккупантов, которые находились бы в высокой боевой готовности, зашли бы в город и заняли оборонительные позиции в городе.

При этом военный эксперт уверен, что российские военные просто так не оставляли бы позиции в Новой Каховке.

Подытоживая, Олег Стариков назвал уход оккупантов из Новой Каховки “маловероятным”.