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Факти / Україна

Довжелезні черги та брак грошей: як у селах Херсонщини окупанти виплачують пенсії

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Довжелезні черги та брак грошей: як у селах Херсонщини окупанти виплачують пенсії

В окупованих селах Каховського району Херсонської області пенсіонери не можуть отримати свої пенсії вчасно та у повному обсязі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Для отримання пенсій люди мають вистояти чергу, грошей вистачає не всім і не в повному розмірі.

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Проте за певну винагороду, отримання соціальних виплат стає доступнішим.

За даними Генштабу, в окремих населених пунктах Каховського району 2 квітня окупанти заборонили людям виходити з дому. Впродовж доби були зачинені усі громадські місця: торговельні центри, магазини, лікарні тощо.

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Фото: ГУР МО

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