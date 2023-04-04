Квітень, 04 в 9:43

Наразі немає жодного затишшя щодо ракетних ударів РФ по Україні, адже авіація ворога щодня застосовує так звані керовані бомби, які вражають цілі на відстані до 70 км.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– РФ почала застосовувати плануючі бомби, які можуть летіти десятки кілометрів (до 70 км), до 20 бомб за день по всій лінії розмежування з літаків Су-35 та Су-34, які не входять до зони ураження нашої ППО. І це нова така загроза, на яку треба оперативно реагувати, але ефективно поки що немає чим, – наголосив він.

За його словами, щоб відігнати російські бомбардувальники подалі від наших кордонів, потрібні далекобійні системи і засоби ППО, як Patriot, та сучасні багатоцільові винищувачі, тому Україна чекає на політичне рішення партнерів.

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