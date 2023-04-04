Решение о предоставлении Украине западных самолетов непременно будет принято — Резников

Апрель, 04 в 16:05

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина обязательно получит западные самолеты.

Об этом сообщает Минобороны.

Он отметил, что предоставление западной техники — это предмет постоянного диалога с партнерами по антикремлевской коалиции.

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— Стратегической целью был и остается переход на современные авиационные платформы западного образца, которые обеспечат нашим пилотам преимущества над врагом. Чтобы наши воздушные асы видели и могли поражать противника на большем расстоянии, — заявил министр.

По его словам, Украина продолжает идти к этой цели, дискуссия с партнерами продолжается без пауз.

— Уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолетов непременно будет принято. Это последний пункт из моего рождественского обращения к Санте, — подчеркнул он.

Глава Минобороны также поблагодарил словацких партнеров за уже переданные советские МиГи-29 и добавил, что мы рассчитываем на боевые самолеты из Польши и благодарны польским друзьям за принятие соответствующих решений.

— МиГи из Польши существенно усилят нашу оборону, позволят сделать наше небо безопасным, сохранить жизни наших граждан, а также уменьшить разрушения от российских нападений, — подчеркнул Резников.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к союзникам с просьбой предоставить украинским летчикам западные истребители F-16.