Квітень, 04 в 16:05

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна обов’язково отримає західні літаки.

Про це повідомляє Міноборони.

Він зазначив, що надання західної техніки – це предмет постійного діалогу із партнерами з антикремлівської коаліції.

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– Стратегічною метою був і залишається перехід на сучасні авіаційні платформи західного зразка, які забезпечать нашим пілотам переваги над ворогом. Щоб наші повітряні аси бачили та могли уражати противника на більшій відстані, – заявив міністр.

За його словами, Україна продовжує йти до цієї мети, дискусія з партнерами триває без пауз.

– Впевнений, що рішення про надання Україні західних літаків неодмінно буде ухвалено. Це останній пункт з мого різдвяного звернення до Санти, – наголосив він.

Глава Міноборони також подякував словацьким партнерам за вже передані радянські МіГи-29 і додав, що ми розраховуємо на бойові літаки з Польщі та вдячні польським друзям за ухвалення відповідних рішень.

– МіГи з Польщі суттєво посилять нашу оборону, дозволять зробити наше небо безпечнішим, зберегти життя наших громадян, а також зменшити руйнування від російських нападів, – зауважив Резніков.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до союзників із проханням надати українським льотчикам західні винищувачі F-16.