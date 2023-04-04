Заседание Комиссии Украина-НАТО. Столтенберг назвал темы встречи

Апрель, 04 в 14:38

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сегодня, 4 апреля, на встрече министров иностранных дел стран-членов Альянса будет обсуждаться поддержка Украины.

Об этом он сказал на брифинге перед началом заседания Комиссии Украина-НАТО.

По его словам, главы МИД встречаются в поворотный момент для безопасности.

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— Мы видим, что агрессивная война президента Путина против Украины продолжается. Мы проведем встречу Комиссии Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, во время которой мы рассмотрим, как поддержать и нарастить поддержку от НАТО и стран-членов для Украины, — сообщил Столтенберг.

Генсек НАТО ожидает, что страны-члены начнут разрабатывать более долгосрочную многолетнюю программу поддержки и помощи Украине, чтобы помочь ВСУ развить совместимость с армиями Альянса.

В то же время, как сообщает Интерфакс-Украина, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на заседании Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе поднимет вопрос пути к будущему членству.

— Мы искренне поздравляем нашего финского друга со вступлением. Украина имеет целью достичь такой же цели — стать полноправным членом НАТО. Это будет одной из тем нашего разговора здесь, в Брюсселе — как мы можем продвигаться вперед, — отметил он.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг просит страны-члены Альянса выделять €500 млн в год для помощи Украине.

Источники: брифинг Столтенберга, Интерфакс-Украина