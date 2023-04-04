Засідання Комісії Україна-НАТО. Столтенберг назвав теми зустрічі

Квітень, 04 в 14:38

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що сьогодні, 4 квітня, на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу буде обговорюватись підтримка України.

Про це він сказав на брифінгу перед початком засідання Комісії Україна-НАТО.

За його словами, глави МЗС зустрічаються в поворотний момент для безпеки.

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– Ми бачимо, що агресивна війна президента Путіна проти України триває. Ми проведемо зустріч Комісії Україна-НАТО за участі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, під час якої ми розглянемо, як підтримати і наростити підтримку від НАТО і країн-членів для України, – повідомив Столтенберг.

Генсек НАТО очікує, що країни-члени розпочнуть розробляти більш довгострокову багаторічну програму підтримки і допомоги Україні, аби допомогти ЗСУ розвинути сумісність з арміями Альянсу.

Водночас, як повідомляє Інтерфакс-Україна, глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що на засіданні Комісії Україна-НАТО у Брюсселі підніме питання шляху до майбутнього членства.

– Ми щиро вітаємо нашого фінського друга зі вступом. Україна має на меті досягти такої ж мети – стати повноправним членом НАТО. Це буде однією з тем нашої розмови тут, у Брюсселі – як ми можемо просуватися вперед, – зазначив він.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг просить країни-члени Альянсу виділяти €500 млн на рік для допомоги Україні.

Джерела: брифінг Столтенберга, Інтерфакс-Україна