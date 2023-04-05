Квітень, 04 в 22:58

Російська агресія однозначно доводить, що лише колективні та превентивні гарантії можуть бути надійними.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи вступ Фінляндії до НАТО.

– Я вітаю весь народ Фінляндії та особисто пана президента. З надійною гарантією безпеки – колективною гарантією. Російська агресія однозначно доводить: лише колективні та гарантії можуть бути надійними. Саме про це ми завжди й говорили. Говорили й про швидкість – швидкість безпекових рішень має значення. Зараз бачимо, якою може бути швидкість процедур, – сказав він.

За словами глави держави, саміт НАТО цього року у Вільнюсі заслуговує бути достатньо амбітним.

Зараз дивляться

– Що амбітніший той, хто береже свободу, то менше можливостей для агресії в того, хто хоче зла. Буде день, коли й для нашої країни безпека буде гарантована, – наголосив Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що постійно перебуває на зв’язку з командувачами, які протистоять російській армії на полі бою.

– Увесь день готуємось і до міжнародних заходів, що заплановані на цей тиждень. Вони важливі, сміливі, амбітні. Як це є правилом для України. Тримаємо під контролем і внутрішню ситуацію, зокрема щодо духовної незалежності. Її теж гарантуємо. Зламати Україну – ані ззовні, ані зсередини – ні в кого не вийде, – додав він.