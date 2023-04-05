Украина не пойдет на мирные договоренности с РФ даже если контрнаступление не достигнет целей – Резников

Апрель, 05 в 14:24

Украина не пойдет на мирные договоренности с кремлевским режимом и российским президентом Владимиром Путиным и на это есть несколько причин.

Об этом в интервью NV сказал министр обороны Украины Алексей Резников, отвечая на вопросы о переговорах, если контрнаступление не достигнет поставленных целей, а снабжение оружием замедлится.

– Я в это (подписание определенных мирных договоренностей с РФ. – Ред.) не верю, по нескольким причинам. Первая – очень простая, субъективная. Я два года был на переговорах с россиянами в Минском процессе как участник украинской делегации, помогал в Нормандском формате. Поэтому могу вам сказать: мы не верим россиянам, не верим, потому что они не выполняют обязательства, не сдерживают обещаний, — отметил он.

Кроме того, он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский очень ясно сказал, что с теми, кто сегодня возглавляет Кремль, садиться за стол переговоров он не будет.

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— Второе – украинский народ на это не пойдет, если вы почитаете все последние социологические исследования, то все за победу, за освобождение наших территорий никто не будет договариваться. Они нас во тьму хотели закинуть зимой, в холод. Вы же помните: “Без света, без воды, без тепла, но без вас” — это наш ответ, — сказал Резников.

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Министр обороны отметил, что парламент Украины отражает мнение народа, поэтому все партнеры должны понимать: мы не будем идти на компромиссы.