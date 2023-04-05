Україна не піде на мирні домовленості з РФ навіть якщо контрнаступ не досягне цілей – Резніков

Квітень, 05 в 14:24

Україна не піде на мирні домовленості із кремлівським режимом та російським президентом Володимиром Путіним, і на це є декілька причин.

Про це в інтерв’ю NV заявив міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на питання про перемовини, якщо контрнаступ не досягне поставлених цілей, а постачання зброї сповільниться.

— Я в це (підписання певних мирних домовленостей з РФ. – Ред.) не вірю, з декількох причин. Перша — дуже проста, суб’єктивна. Я два роки був на перемовинах з росіянами в Мінському процесі, як учасник української делегації, допомагав в Нормандському форматі. Тому можу вам сказати: ми не віримо росіянам, не віримо, бо вони не виконують зобов’язань, не дотримуються обіцянок, – зазначив він.

Крім того, він додав, що президент України Володимир Зеленський дуже чітко сказав, що з тими, хто сьогодні очолює Кремль, сідати за стіл перемовин він не буде.

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– Друга річ — український народ на це не піде, якщо ви почитаєте всі останні соціологічні дослідження, то всі за перемогу, за звільнення наших територій, ніхто не буде домовлятися. Вони нас в темряву хотіли закинути зимою, в холод. Ви ж пам’ятаєте: “Без світла, без води, без тепла, але без вас” – це наша відповідь, – сказав Резніков.

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Міністр оборони зазначив, що парламент України віддзеркалює думку народу, тому всі партнери України мають розуміти: ми не будемо йти на компроміси.