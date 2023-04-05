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Факти / Україна

Ворог намагається взяти під повний контроль Бахмут. ЗСУ збили вертоліт РФ Ка-52 – Генштаб

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль Бахмут, продовжуючи його штурмувати. Ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки та Іванівського.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 5 квітня.

Повідомляється, що підрозділи Сил оборони протягом доби відбили близько 15 атак противника на зазначеній ділянці фронту.

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Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Торецьк та Шуми Донецької області.

— Протягом доби противник завдав трьох ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, – повідомили у зведенні.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито більш як 40 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

У Генштабі повідомили, що наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два склади боєприпасів, дві позиції засобів протиповітряної оборони та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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