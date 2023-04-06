Апрель, 05 в 22:34

Российский режим, который пошел войной против Украины, падет, а поляки и украинцы больше никогда не будут разделены Кремлем в своем пути бок о бок.

Об этом заявили президент Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда во время выступления во дворе Королевского замка в Варшаве вечером 5 апреля.

Украинский лидер начал свою речь на польском языке и заявил, что четыре цвета флагов Украины и Польши — сильнее триколора России.

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— Каждый раз, когда украинский флаг возвращается на украинские земли, крепнет и польский флаг. Желто-синий и бело-красный — эти четыре цвета крепче, чем вражеский триколор, — сказал он.

Президент подчеркнул, что Польша и Украина — дружественные страны, которые вместе сражаются за свободу, обоюдную независимость двух государств, за родную Европу, общий дом для украинцев и поляков.

— Каждый успешный бой украинских героев за наше независимое государство добавляет защиты и польской независимости. Польские (САУ, — Ред.) Krab и (ПЗРК, — Ред.) Piorun в руках украинцев, которые возвращают нашим людям свободу, добавляют прочности и вашей свободе. Вот что означает умение украинцев и поляков строить нашу победную историю бок о бок, — сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что независимость Украины станет гарантией того, что в противостоянии с Россией также выстоят Молдова, Грузия и Беларусь.

— Когда мы с вами свободны — это гарантия, что свобода будет крепкой у всех наших соседей в ЕС. Румыния, Литва, страны Балтии — все сильнее, когда мы свободны. Когда мы свободны — это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не оставит Грузию и обязательно придет в Беларусь, — сказал он.

Владимир Зеленский заявил, что чем больше свободы будет вокруг Украины и Польши, тем больше гарантий того, что Россия справедливо ответит за военные преступления в Быковне, Буче, Катыни и Смоленске.

Он добавил, что российский режим, который пришел в Украину с войной, падет, а сама тирания проиграет в истории тогда, когда она проиграет на украинской земле.

— Падет и этот режим, который пошел войной против нас. Он принес могилы Украине, чтобы потом принести могилы снова и Польше, и всей свободной Европе, а мы боремся бок о бок. Он принес депортации украинцам, чтобы потом принести снова и другим, чья свобода дышит на землях, которые Россия собирается украсть, а мы защищаемся бок о бок, — сказал он.

Украинский лидер добавил, что война похоронит российский империализм.

— Мы вернем все это зло эпитафией российскому империализму… Мы с тобой, Польша, бок о бок. Мы установим свободу в Европе навсегда. Тирания проиграет в истории, когда она проиграет в Украине. Москва больше не будет убивать, а Санкт-Петербург не будет делить, — заявил он.

Зеленский также перечислил польские города, которые помогали украинцам.

— Спасибо за то, что украинские дети в Польше могут жить в уважении, а взрослые украинцы получили от польского государства право, которое гарантирует им такие же права и возможности, которые имеют поляки, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский также поблагодарил волонтеров, которые помогают украинцам в Польше, а также в Украине, где они рискуют своей жизнью.

Президент Зеленский также призвал партнеров не останавливаться в солидарности, поскольку, “когда битва требует артиллерии, ее стоит предоставлять”, “когда победа требует танков, их грохот должен зазвучать на передовой”.

— Когда независимость требует воздуха, не нужно обращать внимание на то, как отреагирует Россия на самолеты. Не стоит думать, какое число будет безопаснее рядом с буквой F-16 — надо действовать, — сказал Зеленский.

Что сказал Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что единственным условием мира в Украине может быть только полный вывод российских войск с территории Украины до ее международно признанных границ.

Он предупредил о невозможности заключения “невыгодного” для Украины мира, который, по его словам, “будет заключаться в том, что Россия и в дальнейшем будет оккупировать украинские земли”.

— Только Украина должна определять условия. Единственное требование — полный вывод войск с территории Украины. Ни о каких переговорах и решениях над головами украинцев не может быть и речи, — заявил он.

По словам Дуды, “если кто-то начинает такие разговоры, я спрашиваю: Ты был в Бородянке? Буче? Ирпене? Тогда езжай и посмотри”.

— Украина будет решать, а мы будем стоять на страже этого. Мы отправляем послание Кремлю — вам не удастся нас поссорить и разделить. Никогда больше, — сказал польский лидер.

Он добавил, что до решения и завершения войны еще далеко, а Украина нуждается в поддержке, дальнейших поставках современного вооружения. Польша была и является одним из лидеров в этой поддержке.

Напомним, 5 апреля президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Варшаву, где встретился с польским президентом и премьером. По итогам встречи с главой правительства Польши Матеушем Моравецким украинский президент заявил, что между государствами был согласован важный оборонный пакет.

Кроме того, канцелярия президента Польши сообщила, что Дуда наградил Зеленского высшей наградой Польши — орденом Белого Орла.