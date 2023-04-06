Квітень, 05 в 22:34

Російський режим, який пішов війною проти України, паде, а поляки та українці більше ніколи не будуть розділені Кремлем у своєму шляху пліч-о-пліч.

Про це заявив президент Володимир Зеленський і його польський колега Анджей Дуда під час виступу на подвір’ї Королівського замку у Варшаві ввечері 5 квітня.

Український лідер розпочав свою промову польською мовою та заявив, що чотири кольори прапорів України та Польщі – сильніші за триколор Росії.

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– Щоразу, коли український прапор повертається на українські землі, міцнішає і польський прапор. Жовто-синій та біло-червоний – ці чотири кольори міцніші, за ворожий триколор, – сказав він.

Президент наголосив, що Польща та Україна дружні країни, які разом б’ються за свободу, обопільну незалежність двох держав, за рідну Європу, спільний дім для українців та поляків.

– Кожен успішний бій українських героїв за нашу незалежну державу додає захисту і польській незалежності. Польські (САУ, – Ред.) Krab та (ПЗРК, – Ред.) Piorun в руках українців, які повертають нашим людям свободу – додають міцності і вашій свободі. Ось, що означає вміння українців і поляків будувати нашу переможну історію пліч-о-пліч, – сказав Зеленський.

Український президент додав, що незалежність України стане гарантією того, що у протистоянні з Росією також вистоять Молдова, Грузія та Білорусь.

– Коли ми з вами вільні – це гарантія, що свобода буде міцною в усіх наших сусідів в ЄС. Румунія, Литва, країни Балтії – всі сильніші, коли ми вільні. Коли ми вільні – це гарантія, що свобода вистоїть в Молдові, не полишить Грузію і обов’язково прийде в Білорусь, – сказав він.

Володимир Зеленський заявив, що чим більше свободи буде навколо України та Польщі, тим більше гарантій того, що Росія справедливо відповість за воєнні злочини в Биківні, Бучі, Катині та Смоленську.

Він додав, що російський режим, який прийшов в Україну з війною, впаде, а сама тиранія програє в історії тоді, коли вона програє на українській землі.

– Паде і цей режим, який пішов війною проти нас. Він приніс могили Україні, щоб потім принести могили знову і Польщі, і всій вільній Європі, а ми боремося пліч-о-пліч. Він приніс депортації українцям, щоб потім принести знову й іншим, чия свобода дихає на землях, які Росія збирається вкрасти, а ми захищаємося пліч-о-пліч, – сказав він.

Український лідер додав, що війна поховає російський імперіалізм.

– Ми повернемо все це зло епітафією російському імперіалізму… Ми з тобою, Польща, пліч-о-пліч. Ми встановимо свободу в Європі назавжди. Тиранія програє в історії, коли вона програє в Україні. Москва більше не буде вбивати, а Санкт-Петербург не буде ділити, – заявив він.

Зеленський також перерахував польські міста, які допомагали українцям.

– Дякую за те, що українські діти в Польщі можуть жити в повазі, а дорослі українці отримали від польської держави право, яке гарантує їм такі ж права та можливості, які мають поляки, – наголосив він.

Володимир Зеленський також подякував волонтерам, які допомагають українцям у Польщі, а також в Україні, де вони ризикують своїм життям.

Президент Зеленський також закликав партнерів не зупинятися у солідарності, оскільки, “коли битва вимагає артилерії, її варто надавати”, “коли перемога вимагає танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій”.

– Коли незалежність потребує повітря, не потрібно звертати увагу на те, як відреагує Росія на літаки. Не варто думати, яке число буде безпечніше поряд з літерою F – 16 – треба діяти, – сказав Зеленський.

Що сказав Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що єдиною умовою миру в Україні може бути тільки повне виведення російських військ з території України до її міжнародно визнаних кордонів.

Він попередив про неможливість укладення “невигідного” для України миру, який, за його словами, “полягатиме в тому, що Росія й надалі окуповуватиме українські землі”.

– Тільки Україна має визначати умови. Єдина вимога – повне виведення військ з території України. Про жодні переговори і рішення над головами українців не може бути й мови, – заявив він.

За словами Дуди, “якщо хтось починає такі розмови, я запитую: “Ти був у Бородянці? Бучі? Ірпені? Тоді їдь і подивися”.

– Україна буде вирішувати, а ми будемо стояти на сторожі цього. Ми відправляємо послання Кремлю – вам не вдасться нас посварити і розділити. Ніколи більше, – сказав польський лідер.

Він додав, що до вирішення і завершення війни ще далеко, а Україна потребує підтримки, подальших поставок сучасного озброєння. Польща була і є одним із лідерів у цій підтримці.

Нагадаємо, 5 квітня президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Варшави, де зустрівся з польським президентом та прем’єром. За підсумками зустрічі з очільником уряду Польщі Матеушем Моравецьким, український президент заявив, що між державами був погоджений важливий оборонний пакет.

Крім того, канцелярія президента Польщі повідомила, що Дуда нагородив Зеленського найвищою відзнакою Польщі – орденом Білого Орла.